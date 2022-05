Google I/O 2022: la schedule dell’evento indica cosa aspettarsi

Nel corso di solamente qualche giorno avremo modo di scoprire maggiori dettagli per quel che concerne i prossimi prodotti di Google che verranno annunciati, sia per quel che concerne il mondo del software, sia per quello dell’hardware, con la compagnia che avrà infatti modo di approfondire maggiori novità in tal senso nel corso del suo evento I/O che si terrà a partire dall’11 maggio 2022.

Nonostante non ci sia ancora certezza in merito a d alcun contenuto che verrà mostrato da parte del colosso, c’è da dire che nel corso delle ultime settimane gli indizi non sono mancati, e che anzi il CEO della compagnia, Sundar Pichai, ha già avuto modo di confermare che dei nuovi dispositivi saranno presenti nel corso dell’evento. Stando a quel che sappiamo, dovrebbe trattarsi nello specifico dei Google Pixel Watch, ormai vittima di report da diverso tempo, e anche dei Google Pixel 6a, nuovo dispositivo dell’ultima serie di telefoni che dovrebbe presentarsi nel giro di poco e cambiare le carte in tavola prima della serie 7.

La nuova schedule (qui i dettagli) pubblicata dalla compagnia indica che saranno presenti diversi contenuti legati all’intelligenza artificiale. Potrebbe trattarsi quindi ad esempio di miglioramenti e nuove funzionalità per quel che riguarda Google Assistant, come anche di approfondimenti legati ai SoC della compagnia che agiscono proprio grazie all’IA, seppur ovviamente non sappiamo quali sono i topic che verranno trattati.

Fra dettagli sui sistemi operativi, come Chrome OS e Wear OS, oltre che novità sul mondo dell’hardware da parte del colosso, Android 13 sarà con ottime probabilità uno dei protagonisti del nuovo evento. Non resta che attendere ancora qualche giorno al fine di scoprire quali saranno tutti i contenuti svelati nel corso delle varie conferenze, sperando ovviamente che le novità di Google abbiano modo di accontentare i fan grazie alla propria varietà.