Father of the Bride: trailer del film HBO in arrivo il 16 giugno

Arriverà il 16 giugno, su HBO Max, una nuova versione de Il padre della sposa, intitolata per l'appunto Father of the Bride: ecco il trailer.

I tempi cambiano ma le buone idee restano, per essere solo leggermente ammodernate: ecco dunque arrivare Father of the Bride, una versione frizzante di un classico (l’originale è del 1950, con un primo remake del 1991), rinnovato per il pubblico moderno, in arrivo su HBO Max il prossimo 16 giugno. Il primo trailer presenta i protagonisti Andy Garcia, Gloria Estefan, Adria Arjona e Diego Boneta.

Questa la sinossi:

Billy e Ingrid sono sorpresi quando la loro figlia maggiore Sofia va a trovarli a Miami, annunciando un nuovo fidanzato, Adan, con cui progetta di sposarsi per poi andare a vivere in Messico. Le relazioni familiari sono messe alla prova in una giostra di emozioni verso l’altare.

