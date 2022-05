2 Win: Daniel Brühl e Riccardo Scamarcio nel film sul Rally, si cercano comparse italiane

Il nuovo film di Stefano Mordini, dal titolo 2 Win, avrà un cast d’eccezione, considerando che Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl faranno da protagonisti nel lungometraggio. La storia mette al centro il Campionato mondiale di Rally del 1983, e la rivalità tra Italia e Germania durante quel periodo di gare.

Daniel Brühl vestirà i panni di Roland Gumpert, mentre il manager Cesare Fiorio sarà interpretato da Riccardo Scamarcio. I due si confronteranno in occasione del Campionato mondiale di Rally 1983. Gumpert è alla guida della Audi, mentre Fiorio sta lavorando nel team Lancia. Quest’ultimo riuscirà a convincere Gumpert a guidare per lui, ma non senza evitare problemi e intoppi.

La produzione è affidata all’italiana Lebowski assieme alla Recorded Picture Company ed alla Metropolitan Films. La Rai farà da distributore. Jeremy Thomas sarà il produttore assieme allo stesso Riccardo Scamarcio.

La produzione del progetto inizierà a metà del mese di maggio in Italia ed in Grecia. Da poco il Comune di Armeno ha reso noto che per 2 Win la produzione sta cercando delle comparse che abbiano tra i 17 ed i 75 anni. Gli interessati a partecipare dovranno presentare la candidatura dalle 17 alle 21 di martedì 17 maggio al municipio di Ponte, mercoledì 18 al municipio di Armeno oppure giovedì 19 al municipio Verbania.

Maggiori informazioni per i casting si possono trovare QUI.