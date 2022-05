Xiaomi 12S Pro in arrivo anche con Dimensity 9000?

Le novità di Xiaomi per quel che riguarda la serie 12 non sembrano neanche vicine a terminare per il momento. Dopo che infatti si è parlato di una variante Pro Max dei dispositivi Pro, la quale potrebbe avere modo di offrire poche migliorie e presentare principalmente uno schermo più grande, dedicato quindi ad alcuni specifici utenti, si parla ancora una volta degli Xiaomi 12S Pro.

Le pagine di Xiaomi, sempre particolarmente informate in merito ai dispositivi della compagnia in arrivo, hanno infatti scovato nel Mi Code il dispositivo in questione, il quale sembrerebbe presentare una sorpresa alquanto interessante. Fino a questo momento, nonostante il recente rinvio interno dei SoC alquanto discusso, sembrava certo che gli Xiaomi 12S Pro si sarebbero presentati con all’interno i nuovi Snapdragon 8 Gen 1+, quando invece a quanto pare verranno rese disponibili un totale di due versioni fra cui scegliere, magari differenziate dai territori in cui i device verranno rilasciati.

I colleghi di Xiaomiui hanno infatti individuato un dispositivo con all’interno il System on a Chip Dimensity 9000 di MediaTek, diretta concorrenza di Qualcomm che a quanto pare il colosso cinese potrebbe aver considerato per i suoi gioiellini, dopo invece aver scelto gli Snapdragon al fine di fornire sufficiente potenza alla propria linea di Xiaomi 12, grazie agli ultimi modelli.

Al momento non ci sono dettagli certi sulla questione, ma pare che nel giro di qualche mese la nota compagnia cinese avrà modo di annunciare un nuovo evento in cui discutere dei dispositivi in questione, magari fornendo diverse novità agli utenti per quel che riguarda lo sviluppo continuo della serie degli Xiaomi 12. Non resta quindi che attendere maggiori novità in tal senso da parte della compagnia, dopo che molti indizi sui suoi futuri piani sono emersi in rete.