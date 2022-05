Twitter: Elon Musk punta a raddoppiare i ricavi stimati degli abbonamenti

Le previsioni di Elon Musk per Twitter risultano alquanto rosee, con l'imprenditore che sembra avere già in mente come trarre guadagno dalla piattaforma.

Elon Musk ha di recente iniziato a rendere più chiara la situazione del futuro di Twitter dopo aver avuto modo di confermare l’acquisizione della nota compagnia dietro l’omonimo social network, e ora il tutto sta avvenendo in particolar modo per quel che concerne i ricavi della società. Il noto imprenditore dietro Tesla e SpaceX non vuole infatti solamente rendere la piattaforma libera dalle censure, come confermato ormai tempo a dietro, ma anche migliorare le sue possibilità di guadagno al fine di valorizzare il proprio acquisto.

Come spiegato sulle pagine di The Verge, secondo Musk Twitter avrà modo di realizzare un utile di 10 miliardi di dollari entro l’anno 2028 solamente per quel che concerne le sottoscrizioni, dato che nel caso in cui si realizzasse potrebbe raddoppiare le previsioni della compagnia di 5 miliardi. L’imprenditore avrebbe reso chiara la situazione agli imprenditori con un pitch, il quale approfondiva i dati delle sottoscrizioni in maniera alquanto precisa.

Le previsioni parlerebbero infatti a quanto pare di un totale di 69 milioni di abbonati alla piattaforma entro il 2025, e di più del doppio che invece dovrebbe venire raggiunto fra solamente 6 anni, ancora una volta nel corso del 2028. Si è parlato poi della crescita anche dell’utenza, con infatti i membri della piattaforma che dovrebbero passare da 217 milioni dello scorso anno a 600 entro il 2025, e invece a 931 entro il 2028.

Anche se di sicuro i piani dell’imprenditore risultano alquanto ottimistici, staremo a vedere come la situazione avrà modo di evolversi per la piattaforma, scoprendo infatti nel corso del tempo se tutte le premesse di cui si è di recente parlato avranno modo di venire rispettati. Nonostante non ci siano maggiori dettagli sulla questione, sembra che verrà lanciato anche un nuovo abbonamento all’infuori di Blue.