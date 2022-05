Paper Girls: il primo video della serie TV di Prime Video

Prime Video ha condiviso il primo filmato di Paper Girls, la serie TV tratta dal fumetto realizzato da Brian K. Vaughan e Cliff Chiang. Nel video sono presenti le quattro ragazze protagoniste della storia che mischia fantascienza e avventura.

Ecco il primo video di Paper Girls in cui vengono mostrate le protagoniste del telefilm, ma non viene ancora rivelata la data d’uscita.

Saving the world means getting along first. #PaperGirls comes soon to @PrimeVideo pic.twitter.com/BiXPxC8BiT

— Paper Girls on Prime (@PaperGirlsPV) May 7, 2022