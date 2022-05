Guardiani della Galassia vol.3: finite le riprese del film Marvel

James Gunn ha reso pubblica la fine delle riprese di Guardiani della Galassia vol.3, il terzo capitolo della saga con protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana e Dave Bautista, che segnerà la fine del gruppo di eroi cosmici così come li conosciamo.

Questo è il post con cui James Gunn ha annunciato la fine delle riprese di Guardiani della Galassia vol.3.

And that’s a picture wrap on the Guardians of the Galaxy trilogy. I love this amazing cast & crew & their beautiful talent & kind souls. I’m a lucky human to have them on the journey with me for nearly a decade. pic.twitter.com/oVQCIfJjuZ

— James Gunn (@JamesGunn) May 7, 2022