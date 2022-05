WhatsApp: il limite di persone ai gruppi sta aumentando a 512

Fino a oggi, come molte aziende sanno bene, non era possibile aggiungere in un singolo gruppo di WhatsApp oltre 256 persone, limitazione che veniva quindi superata sfruttando ulteriori piattaforme all’infuori dell’app di messaggistica ora di Meta.

Tuttavia, sono arrivate delle piacevoli notizie in tal senso, considerando che infatti è stato confermato che il limite in questione è stato ufficialmente aumentato a un totale di 512 membri, con la piattaforma che infatti permette adesso di sfruttare la nuova limitazione al fine di migliorare le proprie possibilità di gestione.

Di sicuro una novità particolarmente interessante, anche se ovviamente la stessa risulterà davvero utile solamente per un numero limitato di membri della piattaforma, specialmente per quel che concerne le aziende, ma sono comunque presenti dei gruppi particolarmente numerosi che si sono fermati nell’espansione per via proprio di questo limite.

Va sottolineato che il tutto è già stato reso disponibile per un gruppo limitato di membri, e che nel corso dei prossimi giorni finalmente l’aggiornamento arriverà su tutti gli account, con il classico rilascio graduale che sta venendo applicato da parte della compagnia come avviene nella maggior parte dei casi per le novità in arrivo.