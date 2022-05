Intel ARC: spuntano dettagli su alcune GPU prima del reveal

Dei dettagli in merito a delle GPU Intel ARC che dovrebbero venire lanciate nel giro di non molto tempo sono sbucati in rete, come riportato da Wccftech.

In attesa del reveal ufficiale delle nuove schede video desktop Intel ARC, la compagnia non sta fornendo molti dettagli sulla questione, considerando anche che solamente qualche mese dovrebbe separarci dal lancio e da tutte le novità in arrivo. Tuttavia, un nuovo report delle pagine di Wccftech avrebbe fornito dei dettagli in merito ad alcuni dispositivi che sarebbero pronti ad arrivare sul mercato in estate, si parla di A750, A580 e A380.

Stando a quanto anticipato nello specifico, il lancio iniziale dovrebbe riguardare le A750 e A380, dispositivi pensati per competere nel primo caso con le RTX 3060 e nel secondo invece con le GTX 1650. C’è da dire che il terzo device invece, le A580, vorrebbe invece affrontare le RTX 3050 del colosso verde, ma sarebbe pronta al debutto solamente qualche mana in seguito, seppur al momento le date di debutto non siano ancora certe in maniera specifica.

Il prezzo di listino delle A750 dovrebbe essere di 350$, il quale potrebbe competere con quello offerto da NVIDIA, specialmente immaginando che la compagnia riesca a reperire sufficienti scorte al fine di lanciare con successo il device, quindi un immediato aumento dei prezzi. Situazione simile si presenta per le A580, che dovrebbero costare al lancio 280$, e per le A380, ancora una volta pensate per competere con la concorrenza grazie al lancio a 150$.

Restano ovviamente molteplici dubbi relativi alle effettive performance dei nuovi gioiellini, fra driver non noti e possibilità che potrebbero risultare più deludenti rispetto a quanto previsto. Va comunque detto che la situazione risulterà maggiormente chiara solamente nel giro di qualche mese, e che al momento si tratta solamente di speculazioni non confermate sui dispositivi in questione, ancora da annunciare da parte della nota compagnia del settore tech.