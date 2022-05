Fortnite arriva su Xbox Cloud Gaming: si gioca gratuitamente, anche su smartphone

Fortnite si aggiunge al catalogo di Xbox Cloud Gaming. La bomba? Non bisogna avere un abbonamento al Game Pass per giocarlo, è completamente gratis.

Fortnite si aggiunge al catalogo di Xbox Cloud Gaming, il servizio di Microsoft che consente di riprodurre in streaming alcuni dei più celebri giochi tripla A sul mercato. I videogiochi possono essere in questo modo riprodotti ovunque e su un numero di device estremamente nutrico, smartphone inclusi.

Normalmente per usare il servizio è necessario avere un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Ultra e, quindi, accedere a xbox.com/play da browser. Nel caso di Fortnite non serve nessuna sottoscrizione, basta avere un account Microsoft ed effettuare il login senza costi aggiuntivi.

La notizia è che grazie a questa partnership è diventato nuovamente possibile giocare gratuitamente a Fortnite da iPhone e iPad. Il gioco rimane non disponibile sull’App Store, in compenso basta dotarsi di un controller compatibile per poter continuare a giocare al battle royale senza problemi. Se non avete un controller nessuna paura: se giocate da smartphone potete comunque utilizzare i comandi touch dello schermo, anche se non è consigliabile.

La scelta di rendere Fortnite gratuito è decisamente formidabile: in questo modo Microsoft ha la possibilità di estendere la sua base utenti, mostrando il potenziale del suo servizio di cloud gaming ad un bacino di utenti estremamente ampio.