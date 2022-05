Spider-Man: il documentario sui vent’anni di film sul personaggio disponibile gratis online

Per i vent’anni di film di Spider-Man, con il lungometraggio del 2002 di Sam Raimi che ha segnato l’inizio del percorso cinematografico del personaggio Marvel, è stato distribuito online su Apple TV+, Prime Video, Vudu, Microsoft e Redbox un documentario di 30 minuti, intitolato All Roads Lead to No Way Home, che racconta proprio il cammino al cinema del tessiragnatele. Il documentario è visibile gratuitamente.

La Sony ha lanciato una pagina (CLICCATE QUI) in cui è possibile accedere direttamente ai titoli di Spider-Man da acquistare o noleggiare. Questo è il trailer di All Roads Lead to No Way Home.

20 years of Spidey has been leading to this! Check out the bonus 30-minute retrospective ALL ROADS LEAD TO NO WAY HOME, hosted by @ohsnapjbsmoove and @MartinStarr and complete your #SpiderMan collection – now on sale for a limited time at https://t.co/IHfiv5zQuy. #Spidey20th pic.twitter.com/VZw6xg0rlp

