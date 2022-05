Percy Jackson: Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri nei ruoli di Annabeth e Grover

L’intenzione dell’autore Rick Riordan di rendere la nuova serie tv basata su Percy Jackson più fedele ai libri sembra si stia realizzando: dopo aver scelto Walker Scobell (recentemente visto in The Adam Project) come nuovo Percy, non potevamo che aspettarci che anche gli interpreti dei suoi due co-protagonisti Annabeth e Grover sarebbero stati altrettanto giovani. Ecco infatti arrivare la notizia che il ruolo è andato ai giovanissimi Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, visti l’una in Empire e l’altro nel nuovo Un’altra scatenata dozzina.

Al centro della storia ci sarà un ragazzino di dodici anni, moderno semidio a sua insaputa, che dovrà imparare a gestire i suoi poteri, soprattutto dopo che Zeus lo accuserà di avergli rubato il suo dardo fulmineo. Percy dovrà viaggiare per l’America per ripristinare l’ordine dell’Olimpo.

Riordan e Jon Steinberg saranno gli sceneggiatori dell’episodio pilota, mentre James Bobin curerà la regia. Steinberg farà da supervisore assieme al suo partner di produzione Dan Shotz. Steinberg e Shotz saranno i produttori esecutivi assieme a Bobin, Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe ed Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell e D.J. Goldberg del The Gotham Group.

Dai primi due libri della saga sono stati tratti due film con Logan Lerman protagonista che hanno guadagnato complessivamente oltre 400 milioni di dollari. I film sono stati sviluppati dalla 20th Century Fox, che dopo essere stata acquisita dalla Disney ha fatto automaticamente ottenere alla Casa di Topolino i diritti di sfruttamento di Percy Jackson.

