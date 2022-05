Interceptor: il trailer italiano del nuovo film action di Netflix che uscirà il 3 giugno

Netflix ha pubblicato il trailer di Interceptor, il lungometraggio d’azione che vede protagonista Elsa Pataky, e che arriverà sulla piattaforma streaming il 3 giugno. Da poco il filmato è disponibile anche sul canale YouTube di Netflix Italia nella nostra lingua.

Qui sotto trovate il trailer italiano di Interceptor.

Questa è la descrizione del film offerta da Netflix:

Questa è l’ultima difesa del mondo. Una coraggiosa ufficiale dell’esercito deve fare appello ad anni di addestramento tattico e alla propria esperienza in campo militare quando un attacco coordinato minaccia la remota stazione di intercettazione missilistica di cui è al comando. Elsa Pataky e Luke Bracey sono i protagonisti di Interceptor, diretto da Matthew Reilly. Guarda su Netflix dal 3 giugno.

Ricordiamo che Elsa Pataky è conosciuta per aver interpretato il personaggio di Elena Neves nella serie cinematografica su Fast and the Furious. L’interprete è apparsa anche nei film Snakes on a Plane (2006), Giallo (2009) e Give ‘Em Hell, Malone (2009).

Elsa Pataky è anche la moglie di Chris Hemsworth, il Thor del Marvel Cinematic Universe, che su Netflix è apparso nel lungometraggio Tyler Rake (Extraction), con cui tornerà sulla piattaforma per il capitolo sequel.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata ad un nuovo contenuto Netflix: