Gli Apple Watch Series 8 misureranno la temperatura corporea, secondo Kuo

Il noto analista Ming-Chi Kuo ha di recente parlato dei nuovi Apple Watch Series 8 che il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare nel corso della seconda metà dell’anno, e di cui si chiacchiera ormai da tempo. Nello specifico, una delle principali sfide sarebbe da riscontrare nella misurazione della temperatura corporea, la quale potrebbe non avvenire neanche nei prossimi device per via di alcune limitazioni.

Trovate qui di seguito il suo Tweet e la nostra traduzione, in cui viene approfondita la questione e la possibilità che Apple sia finalmente riuscita dopo molto tempo a superare questo grande scoglio.

Apple canceled body temperature measurement for Apple Watch 7 because the algorithm failed to qualify before entering EVT stage last year. I believe Apple Watch 8 in 2H22 could take body temperature if the algorithm can meet Apple's high requirements before mass production. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 1, 2022

Apple ha cancellato la misurazione della temperatura corporea dagli Apple Watch 7 per via del fatto che l’algoritmo falliva nel compito prima che i dispositivi entrassero in fase di EVT (valutazione ingegneristica). Credo che gli Apple Watch della seconda metà del 2022 potranno misurare la temperatura corporea nel caso in cui l’algoritmo abbia avuto modo di incontrare le altissime richieste di Apple prima della fase di produzione di massa. La sfida nell’implementare la misurazione della temperatura corporea precisa, sta nel fatto che questa varia di molto in base all’ambiente esterno. Uno smartwatch non può misurare la temperatura corporea in termini di hardware, quindi necessità di un algoritmo eccellente che lavori con lui. Samsung sta incontrando anch’essa questa sfida. Al contrario di alcuni precedenti report, penso che i Samsung Galaxy Watch 5 in arrivo nella seconda metà del 2022 non supporteranno la misurazione della temperatura corporea per via delle limitazioni dell’algoritmo.

Non resta ovviamente che aspettare ancora qualche mese al fine di scoprire se il colosso sarà riuscito nel suo obiettivo di cui si chiacchiera ormai da davvero molti anni, implementando quindi con successo quanto è stato anticipato di recente all’interno dei suoi orologi intelligenti.