Doctor Strange nel Multiverso della Follia in vetta al box office, una featurette sui costumi

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è arrivato ieri nelle sale italiane: vi presentiamo una speciale featurette dedicata ai costumi della pellicola e tutti i dati relativi alla sua ottima partenza al botteghino italiano.

La pellicola Marvel Studios, difatti, ha ottenuto il primo posto al box office italiano, con un incasso di oltre 2 milioni di Euro nella prima giornata di apertura. Il nuovo film Marvel diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige si è posizionato immediatamente, nel mercato italiano, come miglior opening del 2022 e secondo miglior opening di maggio di tutti i tempi.

Il successo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia in un solo giorno nelle sale cinematografiche italiane ci rende particolarmente felici e ci riempie di soddisfazione. Il risultato ottenuto da questo titolo attesissimo dai fan di tutto il mondo testimonia come il Marvel Cinematic Universe, con i suoi personaggi e le sue storie sempre nuove e uniche, continui a sorprendere e appassionare il pubblico italiano, e non solo. Un ringraziamento è dovuto a tutti gli esercenti, ai partner, ai licenziatari e al team di Disney Italia che, lavorando con impegno e passione, ha permesso il raggiungimento di questo risultato.