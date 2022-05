Star Wars Day 2022: il video ufficiale della cover della Cantina Band di DCappella

Il leggendario tema della Cantina Band rivive in una versione a cappella ufficiale realizzata dai DCappella per lo Star Wars Day 2022: ecco il video.

Può sembrare materiale da meme, ma in realtà la canzone che la Cantina Band suona in Una nuova speranza è probabilmente l’elemento musicale più noto di Guerre Stellari dopo i titoli di testa e la Marcia Imperiale (che son sempre dello stesso, immortale compositore: John Williams). Ecco dunque che, per chiudere in bella lo Star Wars Day 2022, arriva una cover di pregio incisa dai DCappella, immortalata in un video ufficiale apparentemente realizzato a Walt Disney World, in Florida.

La cosiddetta Cantina Band è un gruppo musicale di sette elementi (di cui, a video ne vediamo solo sei) che si esibisce con successo nei locali della galassia, compreso il bar che vediamo in Episodio IV su Mos Eisley. Il vero nome della band? Figrin D’An. Dal momento del loro “debutto” nel film di George Lucas la canzone (denominata anche Mad About Me) è diventata un vero e proprio tormentone, proposto in varie versioni, compresi medley e i bizzarri montaggi da dieci ore.

