Silica Void: amici nerd, una fiera di fumetto e un videogame misterioso nel volume a fumetti

BAO Publishing annuncia l’uscita di Silica Void di AlbHey Longo e Claudio Cicciarelli, nuovo volume young adult della linea BaBAO, disponibile in libreria e fumetteria dal 12 maggio 2022.

Un gruppo di amici adolescenti molto nerd, appassionati di retro gaming ha in progetto di organizzare una convention di cultura pop “a modo proprio”. Eppure c’è un’ombra, che aleggia su di loro e rende difficili i rapporti, un’ombra ingombrante che non li lascia mai soli. Il mistero di un rarissimo videogame li costringerà a guardarsi dentro più che intorno, per arrivare al livello finale dell’avventura più importante: quella della loro amicizia.

Claudio Cicciarelli e AlbHey Longo hanno creato una storia piena di personalità, popolata da un cast variegato, per parlare di scelte difficili quando non si è più bambini, ma non si è ancora diventati adulti.

Claudio Cicciarelli nasce nell’87, inventa la sua prima storia nell’89 e la racconta nel ’92. Nei restanti anni nulla da segnalare ma durante una sessione d’esami piuttosto impegnativa di Psicologia Generale gli si manifesta l’entità extradimensionale Nyarlatothep. A quest’ultimo, Claudio rivolge un desiderio: “Voglio fare dei libri”. La richiesta generica confonde l’essere e ora Claudio lavora come scrittore di fumetti e responsabile digitale presso una ditta di stampa specializzata nei libri.

AlbHey Longo, classe 1993, vive a Torino dove lavora come fumettista, illustratore e docente di fumetto presso la Scuola Internazionale di Comics. Nel 2016 esordisce con BAO Publishing pubblicando La Quarta Variazione e in seguito, nel 2019, pubblicando Sfera. Negli anni collabora con varie realtà editoriali italiane come Attaccapanni Press, Il Castoro, Tunué, DeAgostini, Amianto Comics, Erickson e altre. Attualmente progetta ancora una fuga a Lanzarote.

Leggi anche: