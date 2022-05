Xiaomi 12 Pro supera i test di resistenza di JerryRigEverything

Dopo che il canale JerryRigEverything ha fatto parlare di sé per aver piegato il OnePlus 10 Pro, ci sono notizie migliori per quel che riguarda gli Xiaomi 12 Pro.

Il canale YouTube JerryRigEverything è tornato a far parlare di sé grazie a un nuovo test della resistenza. Si tratta di video che per alcuni utenti potrebbero risultare poco gradevoli, dato che “ai fini della scienza” si cerca di disintegrare in modi diversi vari dispositivi arrivati da poco sul mercato. L’obiettivo resta quello di controllare se le specifiche fornite dalle compagnie relative alla resistenza dei gioiellini risultano reali, e se questi hanno modo di resistere a diverse prove di resistenza.

Dopo che il canale ha saputo farsi riconoscere per via dei test decisamente falliti del OnePlus 10 Pro, come abbiamo avuto modo di approfondire in questo articolo, lo stesso ha deciso di cimentarsi nel sottoporre uno dei nuovi Xiaomi 12 Pro a varie prove. Non parliamo questa volta di un vero proprio piegamento senza troppi sforzi che ha disintegrato la scocca e lo schermo, e infatti il gioiellino di Xiaomi è riuscito tutto sommato a cavarsela egregiamente.

C’è da dire che i graffi con un taglierino hanno saputo farsi notare, e che la fiamma ha avuto modo di lasciare un segno apparentemente indelebile sullo schermo, anche se comunque si tratta di situazioni relativamente poco probabili in usi comuni, ed è quindi prendere quanto avvenuto con le pinze. Anche danneggiando gravemente lo schermo però, l’impronta digitale presente sotto al display ha continuato a funzionare correttamente.

Ovviamente, non poteva mancare lo stesso tentativo di rottura del telefono in due parti, come avvenuto con il OnePlus 10 Pro, e c’è da dire che in questo caso lo Xiaomi 12 Pro non ha avuto alcun tipo di segno di cedimento.

Il risultato in fin dei conti, seppur ovviamente non superlativo, è stato comunque piuttosto accettabile e ha sottolineato come il colosso cinese abbia impiegato le proprie energie anche nel rendere il nuovo gioiellino particolarmente resistente, nonché quindi pronto a durare per molto tempo nelle mani degli utenti.