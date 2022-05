OnePlus Nord 3 sarebbe già in fase di testing

Il lancio dei nuovi smartphone OnePlus Nord 3 sembrerebbe vicino, con questi che sarebbero già entrati di diritto in fase di testing prima del debutto in estate.

Sembra che i lavori di OnePlus per quel che concerne alcuni nuovi dispositivi stiano andando particolarmente a gonfie vele, con la compagnia che infatti dovrebbe avere modo di rilasciare sul mercato i nuovi OnePlus Nord 2T nel giro di non troppo tempo, offrendo delle migliorie piuttosto relative rispetto a quanto visto con i OnePlus Nord 2. Per quel che concerne invece una vera e propria nuova generazione di dispositivi del colosso, è bene tenere gli occhi puntati verso i OnePlus Nord 3.

Abbiamo a che fare con dispositivi che dovrebbero venire lanciati verso i mesi di giugno o luglio nel corso di quest’anno, e che a quanto pare sarebbero già entrati in fase di testing. Stando ai rumor, il nome in codice dei nuovi OnePlus Nord 3 è Meili, e i dispositivi offrono all’interno il chip Dimensity 8000 di MediaTek, una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W e un display a 90Hz, opzione in linea con la precedente serie della compagnia.

In tal caso quindi, non avremo a che fare con differenze sostanziali rispetto ai Nord 2, comunque ottimi telefoni che di sicuro non sono invecchiati male da quando sono arrivati sul mercato, anche se potrebbero essere state inserite migliorie non ancora citate fino a ora dalle molte anticipazioni giunte.

Stando a quanto anticipato, dovrebbe trattarsi di un dispositivo particolarmente simile ai OnePlus 10R, seppur ovviamente sia bene attendere conferme ufficiali prima di prendere per vere le informazioni disponibili fino a ora, in quanto la compagnia non ha ancora avuto modo di approfondire la questione in via ufficiale e potremo saperne di più con certezza solamente nel corso dei prossimi mesi, quando l’azienda avrà modo di approfondire i suoi prossimi piani per quel che concerne il campo della telefonia.