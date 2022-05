LEGO punta sul digitale: pronta ad assumere oltre 1800 tra ingegneri e programmatori

LEGO punta sul digitale e, con quello che l’azienda definisce uno degli «investimenti più ambiziosi», della sua storia, annuncia di voler triplicare il numero di persone impiegate nel suo Digital Team. LEGO recentemente ha aperto un nuovo ufficio a Copenhagen interamente dedicato allo sviluppo di progetti dedicati al digitale.

Dall’ottimizzazione dell’ecommerce, passando per la creazione di vere e proprie piattaforme per potenziare l’esperienza di gioco e quindi unire i mattoncini fisici con nuovi servizi e prodotti virtuali. La serie di set dedicati a Super Mario è un ottimo esempio di questa strategia.

Il nuovo ufficio si trova a Copenaghen, e si aggiunge ad una rete sempre più vasta di altri uffici dedicati ai prodotti digitali di LEGO. Gli altri si trovano a Billund, in Danimarca, e a Londra e Shanghai. L’obiettivo è di assumere oltre 1.800 tra programmatori e ingegneri software nel corso dei prossimi tre anni. LEGO ha una serie di progetti ambiziosi, tutti dedicati alla frontiera del digitale, e questi faranno parte della visione a lungo termine della compagnia.

LEGO non dosa le parole, ma parla apertamente di “uno dei più grandi investimenti che il nostro gruppo effettuerà nel corso di questa generazione”. Insomma, si parla di una spesa monumentale che porterà ad un radicale cambiamento all’interno dell’azienda. «Abbiamo iniziato ad unire le esperienze fisiche e digitali da diversi anni e siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti, ma abbiamo ambizioni ancora più grandi e pertanto vogliamo accelerare i nostri investimenti e potenziare il nostro digital team», ha spiegato Atul Bhardwaj, Chief Digital and Technology Officer di LEGO.

E chi teme che LEGO perda la sua identità viene rassicurato: «I mattoncini Lego saranno sempre il cuore del nostro business, ad ogni modo, riteniamo che trasformare LEGO in un brand digitale in grado di offrire nuovi modi di giocare, acquistare e fare affari sia una mossa di successo».

Gli investimenti sul digitale stupiscono fino ad un certo punto, quello che tuttavia ci lascia sorpresi è che LEGO non solo non sia abbandonando gli spazi fisici, ma ci stia al contrario investendo, in controtendenza rispetto a pressoché ogni altro marchio. Dal 2020 ad oggi, LEGO ha aumentato il numero dei suoi store in tutto il mondo del 25%. In totale ha aperto oltre 150 nuovi negozi, molti dei quali in Cina.