Google Pixel 6 Pro: lo schermo diventa improvvisamente nero, segnalazioni in tutto il mondo

Nuovo guaio per i Google Pixel 6 Pro. Questa volta si tratta di un problema decisamente grave: sembra che in alcuni casi lo schermo dei Pixel 6 Pro possa spegnersi all’improvviso.

Un problema esclusivamente dei display, dato che lo smartphone in realtà non è morto, ma rimane per il resto perfettamente funzionante. Così, anche se lo schermo non dà segni di vita, l’utente continuerebbe a sentire i suoni e le vibrazioni delle notifiche.

Il problema, segnalano gli utenti, affligge paradossalmente solo gli smartphone con la versione ufficiale di Android 12, mentre non riguarda quelli con la beta di Android 13. Anche per questo è verosimile che si tratti di un problema del software, e non di un difetto di progettazione dello schermo.

Google non ha ancora affrontato pubblicamente il problema e non sappiamo se gli ingegneri dell’azienda abbiano già iniziato ad indagare per capire cosa sia andato storto.

Il problema dello schermo nero sul Pixel 6 Pro è stato segnalato da Artem Russakovskii, redattore di Android Police, e sembra che sia piuttosto diffuso. Fortunatamente per resuscitare lo schermo dovrebbe essere sufficiente forzare il riavvio dello smartphone con un hard reset.

In assenza di una patch di Google rimane la noia di dover periodicamente riavviare il Pixel 6 Pro, contando che molti utenti parlano di una situazione estremamente noiosa, con lo schermo che diventerebbe nero almeno un paio di volte a settimana, durante il normale utilizzo del telefono.