Doctor Strange nel Multiverso della Follia: le scene post-credit e i primi elogi della critica

Domani arriverà nei cinema italiani Doctor Strange nel Multiverso della Follia (di cui vi mostriamo per l’occasione anche un nuovo spot con brevi istanti inediti): oggi si sono tenute le anteprime per la stampa, tramite le quali veniamo a sapere, al netto degli spoiler (che non vi riferiremo) i primi giudizi complessivi sul nuovo film del Marvel Cinematic Universe e scopriamo la – scontata? – presenza delle scene post-credit.

Vi diremo solo, dunque, che vi conviene restare al vostro posto nel momento dei titoli di coda, perché ve ne saranno due, una seria e tesa verso il futuro del MCU e l’altra più buffa, come spesso ci è capitato di vedere alla fine dei film Marvel Studios.

Per quanto riguarda la critica sul film, attualmente non è ancora attiva la percentuale su Rotten Tomatoes, ma i primi commenti a caldo sui social da parte dei critici internazionali più noti mette in mostra un film tra i più autoriali del filone, in cui la mano di Raimi si nota fortemente nello stile e nelle tematiche, andando a scavare nel senso dei personaggi e presentando diverse scene spaventose e “folli” come il titolo presagisce. Un film ricco di sorprese, ma che però sono al contempo un pregio e un difetto, dato che la pellicola affastella personaggi e nozioni in maniera a volte un po’ caotica, come del resto non può che essere in un “Multiverso della Follia”.

Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda “Scarlet Witch” Maximoff), Benedict Wong (Wong) e Xochitl Gomez (America Chavez) sono i quattro personaggi principali della pellicola, che vedrà nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams… più numerose sorprese, a quanto pare.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

