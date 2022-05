Questo controller giocattolo è stato modificato per poter giocare a Elden Ring

Un modder ha preso un giocattolo della Fisher Price e lo ha trasformato in un controller per Xbox realmente funzionante, in modo da poter giocare a Elden Ring.

Il Game & Learn Controller è un giocattolo per bambini della Fisher-Price. Anche se ha le sembianze di un controller, di fatto non può essere utilizzato per giocare ai videogiochi, ma è pensato per aiutare i più piccoli ad imparare le loro prime parole. Ci sono una serie di pulsanti con numeri, colori e le prime quattro lettere dell’alfabeto.

Ogni volta che si preme un pulsante, il controller giocattolo pronuncerà la relativa parola: “1,2,3,4, up goes your score!“, oppure ‘Orange, purple, white and pink, green, red and blue, woohoo!‘ e via dicendo.

Dylan “Rudeism” Beck, un appassionato di modding, è riuscito a trasformare il giocattolo in un controller realmente funzionante, mantenendo intatte le sue funzioni originali. In altre parole: ogni volta che viene premuto un tasto il controller emette un suono.

here's the Fisher Price Xbox controller in action! let me know what games you'd like to see me play with it and thanks to @Wario64 for the off-hand joke that inspired me to make this happen 😂 pic.twitter.com/3OETvcsEsI — Rudeism (@rudeism) May 1, 2022

Beck era già noto per diverse altre sfide folli, ad esempio aveva battuto Dark Souls 3 utilizzando un controller con un solo pulsante, perché ciascun comando va dato utilizzando il codice morse. Aveva poi realizzato una spada laser con motion-controll per giocare a Star Wars Jedi: Fallen Order.

Modificare il controller ha richiesto un Arduino Pro Micro e l’installazione di un joystick a due assi. Complessivamente il modding è costato 20 dollari. L’unica pecca? Il controller non ha sufficiente spazio per delle batterie, pertanto va alimentato via cavo. Foto in apertura via The Verge.