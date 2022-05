Intel ARC Alchemist in arrivo a giugno: parla il CEO

Si parla ormai da mesi del debutto sul mercato delle schede video Intel ARC Alchemist, dopo che dei rinvii non hanno permesso ai dispositivi di arrivare nei tempi sperati, mentre ci siamo infatti ormai inoltrati nel secondo quarto di anno del 2022. Tuttavia, delle buone notizie sono finalmente arrivate, visto che infatti il CEO della compagnia, Pat Gelsinger, ha avuto modo di confermare che i dispositivi giungeranno sugli scaffali nel corso del mese di giugno, dopo che le prime schede video mobile risultano già disponibili.

Senza dubbio una buona notizia per tutti coloro che attendono infatti di scoprire in quale modo Intel avrà modo di lanciarsi in questo agguerritissimo mercato, il quale tra le altre cose soffre molto in questo periodo la crisi di scorte e i problemi con la produzione di sufficienti semiconduttori. A tal proposito, Gelsinger, ha di recente avuto modo di discutere di come purtroppo questa situazione non finirà stando al proprio parere nel corso del 2023 come inizialmente sperato, con alcuni strascichi che secondo le recenti previsioni si protrarranno fino infatti al 2024. Abbiamo discusso del tutto in questo approfondimento.

Sembra che l’azienda abbia dei piani ben precisi in testa, anche se fino a oggi non c’è stata molta comunicazione relative a quali effettivi dispositivi verranno lanciati sul mercato. Stando a quel che sappiamo, l’azienda vuole competere anche con i colossi AMD e NVIDIA, riuscendo infatti a rilasciare tra le altre cose anche un modello in grado di equiparare o addirittura superare le RTX 3070 della compagnia verde.

Non resterà che vedere come la situazione avrà modo di evolversi nel corso dei prossimi mesi, sperando ovviamente che la situazione continui a gonfie vele e che la data d’uscita dei dispositivi fissata per giugno di quest’anno riesca a venire rispettata da parte del colosso.