That ’70s Show: in lavorazione una serie sequel per Netflix

I protagonisti di That '70s Show ritorneranno per una serie TV sequel ambientata negli anni Novanta, e sviluppata da Netflix.

Dopo che dal 1998 al 2006 sono state realizzate le puntate del That ’70s Show, ora, grazie a Netflix, è in produzione il telefilm sequel, che sarà intitolato That ’90s Show. In questo revival ritorneranno i protagonisti interpretati da Topher Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, Mila Kunis e Ashton Kutcher.

Netflix ha già diffuso una prima immagine ufficiale del sequel di That ’70s Show, che vede protagonisti Debra Jo Rupp (Kitty) e Kurtwood Smith (Red). Ecco lo scatto.

La serie sequel sarà ambientata 15 anni dopo la conclusione di That ’70s Show. L’anno in cui riprenderanno le vicende dei protagonisti sarà il 1995, quando Eric e Leia andranno a visitare i nonni per l’estate e si confronteranno con una nuova generazione di ragazzi di Point Place. Il sequel di That ’70s Show ha iniziato la produzione a febbraio, e sarà composto da dieci episodi. Ancora non è stata diffusa una data di distribuzione del telefilm.

La serie originale ha prodotto uno spin-off apocrifo realizzato nel Regno Unito, ed un altro intitolato That ’80s Show che però non ebbe successo.

