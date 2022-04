Space Force è stato cancellato da Netflix dopo due stagioni

Netflix ha deciso di cancellare Space Force con Steve Carell. Il rapporto tra visualizzazioni e costi di produzione non ha premiato la serie TV.

30—Apr—2022 / 10:24 AM

Dopo due stagioni la piattaforma streaming Netflix ha deciso di cancellare la serie TV Space Force con Steve Carell protagonista. Sembra che, nonostante lo show non abbia avuto un numero negativo di visualizzazioni, il rapporto tra costi di produzione e audience non era tale da permettere a Netflix di confermare il progetto.

Space Force non è apparso nella top 10 settimanale di Netflix, ma ha fatto una breve apparizione nella classifica degli originals più visti al debutto, piazzandosi la prima settimana all’ottava posto e quella seguente al settimo. Si tratta della seconda cancellazione in pochi giorni dopo quella del telefilm Raising Dion.

Space Force è una serie Netflix appartenente al filone workplace comedy, una commedia ambientata sul posto di lavoro, dove la posta in gioco è incredibilmente alta e le ambizioni lo sono ancora di più. Il protagonista è Naird, un pilota pluridecorato che arriverà in Colorado assieme ad un team di scienziati, sotto la coordinazione della Casa Bianca, per organizzare il dominio spaziale.

Nel cast della serie sono compresi Steve Carell, John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, oltre a Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow e Don Lake. Howard Klein/3Arts (The Office) è il produttore esecutivo e Greg Daniels lo showrunner.