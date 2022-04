Raising Dion cancellato da Netflix dopo due stagioni

La piattaforma streaming Netflix ha cancellato la serie TV Raising Dion dopo sole due stagioni. Ad annunciarlo è stato lo stesso protagonista del telefilm, Sammi Haney, che attraverso Instagram ha pubblicato un post in cui ha parlato della cancellazione di Raising Dion.

Ecco le parole dell’attore:

Con tristezza annuncio la cancellazione di Raising Dion. Grazie per tutto il fantastico supporto che abbiamo ottenuto dai nostri grandi fan! La seconda stagione è stata un successo, così come è avvenuto per la prima, e sono in tanti che avrebbero voluto vedere anche la terza!