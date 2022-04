Peanuts: il trailer dello special per la festa della Mamma su Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso il trailer dello special dei Peanuts intitolato To Mom (And Dad) With Love, che uscirà il 6 maggio.

S’intitolerà To Mom (And Dad) With Love lo special dei Peanuts per la festa della mamma che sarà distribuito su Apple TV+ il 6 maggio, e da poco è stato pubblicato il trailer dedicato. Lo special sottolinea anche come siano da celebrare sia la mamma che il papà.

Ecco il trailer di To Mom (And Dad) With Love dei Peanuts.

Al centro della storia ci sarà Piperita Patty ed il fatto che la festa della mamma per lei rappresenta un motivo di tristezza, essendo cresciuta senza la madre. Ma Patty, ad un certo punto, troverà un motivo per vivere positivamente la sua condizione, ed arriverà a festeggiare il padre, che per lei ha sempre fatto ciò farebbe una madre.

Ma ognuno dei personaggi dei Peanuts avrà una storia legata al proprio genitore da raccontare, per uno special dai toni classici con protagonisti i character di Charles Schultz.

To Mom (And Dad) With Love è prodotto da WildBrain. Clay Kaytis ha diretto questo special assieme al figlio di Schulz, Craig, ed al nipote Bryan Schulz, che hanno fatto da produttori esecutivi assieme a Cornelius Uliano, Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts, Amir Nasrabadi e Anne Loi. James Brown e Timothy Jason Smith sono gli altri produttori.