I Fantastici Quattro: Jon Watts abbandona la regia del film

Deadline ha rivelato che Jon Watts, già regista degli ultimi film di Spider-Man, ha abbandonato la regia de I Fantastici Quattro. Sembra che la decisione sia stata presa in maniera condivisa dallo stesso Jon Watts e dai Marvel Studios, e che alla base ci sia la voglia del filmmaker di staccare per un po’ di tempo dai supereroi.

Lo stesso presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato:

Collaborare con Jon Watts ai film su Spider-Man è stato un piacere. Per questo motivo eravamo proiettati in avanti, ed abbiamo pensato a lui per la regia dei Fantastici Quattro da inserire nel Marvel Cinematic Universe. Capiamo però i motivi che lo hanno portato a fare un passo indietro. Siamo sicuri che avremo ancora la possibilità di lavorare insieme prima o poi.