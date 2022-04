Frank Miller ha fondato una sua casa editrice di fumetti

Il leggendario fumettista Frank Miller, assieme all’editore Dan DiDio ha deciso di fondare una propria casa editrice, che si chiamerà Frank Miller Presents. Miller sarà il presidente e l’editore capo di questa etichetta, mentre Dan DiDio lo assisterà come editore. Tra i primi due progetti che sono stati annunciati per la Frank Miller Presents ci sono il prequel di Sin City ed il sequel di Ronin.

Lo stesso Frank Mille ha dichiarato in un comunicato:

Investire negli artisti e nel futuro dei fumetti è sempre stata la mia vera passione. Dan, Silenn ed io non potremmo non essere orgogliosi di lanciar la Frank Miller Presents, che sarà un terreno fertile per storyteller e nuove creazioni. Il nostro obiettivo sarà quello di coltivare un gruppo di autori ed artisti a cui fare da mentori, per portare avanti non solo loro ma la stessa arte del fumetto.