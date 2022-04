Violent Night: David Harbour protagonista di un thriller in cui farà Babbo Natale

La Universal Pictures ha approfittato del CinemaCon per presentare alcuni nuovi progetti cinematografici, e tra questi c’è Violent Night, un lungometraggio natalizio con David Harbour nei panni di Babbo Natale, per un thriller che è stato descritto sullo stile di Die Hard.

Al centro di Violent Night ci saranno le vicende di una famiglia che è stata rapita da dei mercenari durante la vigilia di Natale, e Santa Claus sarà l’unica persona in grado di salvarli. Assieme a David Harbour il film vedrà presenti nel cast John Leguizamo (Encanto), Beverly D’Angelo (National Lampoon’s Vacation), Alex Hassell (The Tragedy of Macbeth) e Edi Patterson (Righteous Gemstones).

La regia del progetto è stata affidata a Tommy Wirkola, mentre la sceneggiatura è di Pat Casey e Josh Miller.

Lo stesso Harbour ha così descritto Violent Night:

Chi non ama i film d’azione? E chi non adora i film di Natale? Perciò cosa ne pensereste di un film che mischia si azione che Natale assieme? State dicendo Die Hard? Sì, il f***to Die Hard. Ma aspettate: che ne direste se un regista tosto come Tommy Wirkola e dei produttori come quelli di 87North, che hanno già lavorato a Atomica Bionda, John Wick e Hobbs and Shaw, lavorassero ad un qualcosa di simile? E cosa ne direste se io facessi Babbo Natale e brandissi un f****to martello?

Violent Night sarà disponibile dal 2 dicembre.