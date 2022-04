Uncharted: tre divertenti dietro le quinte dal film con Tom Holland

Finalmente disponibile in Digital Download Uncharted, il film con protagonista Tom Holland tratto dal popolare videogioco Naughty Dog, a lungo esclusiva PlayStation. Sony Pictures, per promuovere ulteriormente il film, ha rilasciato tre nuove, divertenti featurette ufficiali narrate dal regista Ruben Fleischer e dal cast, tra cui Mark Wahlberg, Sophia Ali e l’immancabile Tom Holland, che possiamo anche seguire in una “giornata tipo” sul set mentre si prepara alle scene e scherza insieme al resto del cast, alla crew e ai suoi stuntman.

Il film, appena uscito sui servizi streaming di vendita e noleggio, arriverà poi dal 13 maggio anche in Home Video fisico, disponibile nei formati DVD, Blu-ray, Combo (con doppio disco DVD+Blu-ray), 4K (contenente sia il formato Blu-ray che 4K) e una Steelbook da collezione sempre con all’interno il doppio disco Blu-ray + 4K.

Sinossi del film:

Il ladro di strada Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quella che inizia come una rapina per il duo diventa una corsa all’impazzata per raggiungere la meta prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), che crede che lui e la sua famiglia ne siano gli eredi legittimi. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e a risolvere uno dei misteri più antichi del mondo, potranno trovare un tesoro da 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello di Nate, scomparso da tempo, ma solo se impareranno a lavorare insieme.

