The Last Voyage of the Demeter: le prime scene mostrate al CinemaCon definite “terrorizzanti”

Nel corso del CinemaCon di Las Vegas sono state mostrate le prime scene di The Last Voyage of the Demeter, giudicate "terrorizzanti" dai giornalisti presenti.

The Last Voyage of the Demeter è il lungometraggio della Univesal che racconterà il tragitto fatto da Dracula dalla Transilvania fino ad arrivare in Inghilterra. Durante il CinemaCon di Las Vegas sono stati mostrati i primi spezzoni di film, che sono stati definiti “terrorizzanti”.

Secondo le descrizioni offerte The Last Voyage of the Demeter rappresenta una sorta di upgrade delle storie d’orrore, “le scene mostrate al CinemaCon hanno fatto vedere delle cose veramente promettenti”. Meredith B. Kile ha definito le anteprime del lungometraggio come “terrorizzanti. E tutto ciò come se il mare in tempesta non fosse già un qualcosa di abbastanza spaventoso!”

Nei panni del protagonista, ovvero del conte Dracula, è stato scelto per il progetto Javier Botet, mentre il resto del cast prevede la presenza di Corey Hawkins, Liam Cunningham, David Dastmalchian, Aisling Franciosi, Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff, Woody Norman, Martin Furulund e Chris Walley.

La storia che sarà al centro di The Last Voyage of the Demeter racconterà della nave che ha trasportato il Conte Dracula fino in Inghilterra, portando una carneficina all’interno della stessa Demeter, in uno dei capitoli più inquietanti del romanzo di Bram Stoker del 1897.

The Last Voyage of the Demeter è atteso nelle sale cinematografiche per il 27 gennaio 2023.