Steam Deck si aggiorna con un grosso update, arrivano molte feature

Un aggiornamento di Steam Deck è giunto da pochissimo al fine di riuscire a portare in campo moltissime utili funzionalità per la console ibrida targata Valve.

Valve ha avuto modo di rilasciare ormai da diversi giorni i nuovi Steam Deck, dispositivi pronti a offrire moltissime potenzialità per quel che concerne il gaming su mobile, e che finalmente sono arrivati nelle mani degli utenti. Un nuovo aggiornamento è appena arrivato, e si presenta con diverse utili novità, confermate da parte della compagnia sul proprio blog ufficiale. Parliamo innanzitutto di un nuovo blocca schermo, che permette di usare un PIN formato da 6 caratteri al fine di sbloccare il dispositivo in tre scenari diversi.

L’obiettivo è in questo caso quello di stare maggiormente tranquilli quando si utilizza un dispositivo mobile di questo tipo, che potrebbe venire maneggiato con facilità da chiunque al fine ad esempio di accedere a degli account o acquistare dei giochi senza il consenso del proprietario. Arriva poi una nuova feature che sblocca totalmente il framerate, il che è inutile (e anzi dannoso) se si usa il dispositivo in modalità portatile, ma il tutto si prepara a sfruttare le potenzialità del dock per riprodurre le immagini su schermi con un numero maggiore di Hz rispetto ai 60 di base del dispositivo.

Vengono aggiunte poi nuove tastiere localizzate, una pagina degli obiettivi nuova di zecca e pensata su misura per il sistema portatile e un supporto migliorato alla feature del multi-window, che permette di usare al meglio app e giochi che includono più di una singola finestra. Non sono pochi in casi in cui si deve ricorre infatti a dei launcher, e un supporto migliorato di questo tipo non può che risultare ovviamente utile. Valve ha anche fornito il supporto fTPM per Windows 11, rendendo quindi più facile l’aggiornamento.

Per tutte le patch notes complete, potete recarvi al seguente link e consultare quanto confermato dalla compagnia.