Con iOS 16 ‘Apple Private Relay’ sarà disponibile per tutti gli utenti?

Secondo un insider, iOS 16 punterà molto sulla privacy. Ad esempio, si parla della possibilità di rendere Private Relay disponibile per tutti.

Con iOS 16, Apple vuole ancora di più proteggere la privacy dei suoi utenti. La nuova versione del sistema operativo per iPhone verrà presentata in occasione del WWDC 2022, evento di Apple dedicato ai developer atteso per il mese di giugno.

Secondo un report di Digiday, iOS 16 potrebbe rendere disponibile per tutti Apple Private Relay, un’interessante funzionalità introdotta da Apple lo scorso anno, ma esclusivamente per gli abbonati al servizio iCloud+, che l’hanno potuta provare in esclusiva.

Apple Private Realay si comporta come una VPN, anche se in realtà si tratta di una tecnologia piuttosto diversa. Fondamentalmente, quando attivata, gli iPhone inviano le loro richieste ai siti internet utilizzando due relay diversi e separati, mascherando in questo modo i dati dell’utente e rendendo il tracciamento più difficile.

Insomma, probabilmente non stiamo parlando di una tecnologia a prova di FBI o NSA, ma di una misura di sicurezza che rende la vita più complicata ai tracker e alle aziende ficcanaso.

Private Relay potrebbe presto venire attivata di default su tutti gli iPhone, con una mossa dall’impatto simile a quella che le misure anti-tracking di iOS 14 hanno avuto un paio di anni fa. Questo significa che il servizio non sarà più disponibile esclusivamente per gli abbonati ad iCloud+, ma potrà essere utilizzato liberamente da tutti gli utenti.

La WWDC 2022 si terrà a giugno, in quell’occasione Apple presenterà ufficialmente il nuovo iOS 16, svelando al pubblico tutte le sue caratteristiche. Non resta che aspettare qualche mese per saperne di più.