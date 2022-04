Call of Duty: chi usa i trucchi diventa cieco, il sistema anti-cheat è sempre più sadico

Un nuovo aggiornamento di Ricochet, il software anti-cheat di Call of Duty Vanguard, rende la vita impossibile agli imbroglioni. Ora il sistema contro gli imbroglioni impedisce ai cheater di vedere gli altri giocatori. In altre parole, usare i trucchi ti trasforma in un facile bersaglio alla merce dei giocatori onesti.

Perché bannare a vita i cheater quando puoi mandarli in esaurimento nervoso? Con Call of Duty, Activision Blizzard ha scelto esattamente questa strada. Il software anti-cheat Ricochet è stato nuovamente aggiornato, e questa volta con conseguenze ancora più perfide per i giocatori disonesti.

Ogni volta che Ricochet riconosce l’utilizzo di un tool di cheating – un programma esterno che dà vantaggi illegali al giocatore -, il software rende invisibili tutti gli altri giocatori. In parole povere: il cheater non vede gli altri giocatori e non li può nemmeno sentire. In compenso tutti gli altri giocatori possono vedere senza problemi il cheater e ucciderlo facilmente a colpi di mitragliate.

RICOCHET seems to have another trick up it’s sleeve to combat cheaters in #Warzone 👀

The anticheat appears to be making “legit” players completely invisible to confirmed cheaters as you can see in this video. pic.twitter.com/T5H53HL8Bs

— ModernWarzone (@ModernWarzone) February 19, 2022