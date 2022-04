Andrew Garfield si prende una pausa dalla recitazione

Dopo un 2021 piuttosto intenso l’interprete Andrew Garfield ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione. L’attore ne ha parlato a Variety, dichiarando di voler uscire per un po’ di tempo dalla “lavatrice” rappresentata dalla macchina produttiva di Hollywood.

Andrew Garfield ha dichiarato sul suo stop alla recitazione:

Devo riposare un po’, devo calibrare e capire cosa ho intenzione di fare e cosa voglia essere. Sapete che questa è una sorta di lavatrice ed io ho bisogno di essere una persona come tante altre per un po’ di tempo.

L’ultimo progetto che vedrà impegnato Andrew Garfield sarà la serie TV di FX intitolata Under the Banner of Heaven. Negli ultimi tempi l’attore è comparso in progetti come The Eyes of Tammy Faye, tick, tick… BOOM! di Netflix, e poi Spider-Man: No Way Home, in cui ha vestito i panni di Peter Parker, dopo aver interpretato i personaggi nei lungometraggi Sony su The Amazing Spider-Man.

Questa pausa non dovrebbe, eventualmente, sconvolgere i piani della Marvel e della Sony per una nuova apparizione dell’attore nei panni di Spider-Man, considerando che non è stato fatto nessun annuncio, anche se girano molti rumor riguardo ad un possibile progetto cinecomics con Andrew Garfield come tessiragnatele.