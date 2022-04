Xbox Cloud Gaming: già superati i 10 milioni di utenti

Microsoft festeggia un nuovo traguardo: oltre 10 milioni di utenti hanno già provato Xbox Cloud Gaming, il servizio per giocare in streaming. Lo ha rivelato il CEO di Microsoft, Satya Nadella, in occasione della conferenza stampa dedicata ai risultati del trimestre appena concluso.

Xbox Cloud Gaming è uno dei tanti perk inclusi con l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate da 14,99 dollari. Il servizio consente di accedere ad un ricco catalogo di videogiochi da giocare in streaming e su un una ricca gamma di dispositivi diversi, come smartphone, tablet, PC e browser.

È un numero impressionante, se si considera che l’industria del cloud gaming è ancora agli inizi. I principali competitori di Microsoft – come Stadia, la piattaforma di Google – ad oggi non hanno ancora divulgato i loro dati ufficiali sul numero di utenti attivi.

Quanto al Game Pass, lo scorso gennaio Microsoft aveva annunciato il superamento dei 25 milioni di abbonati, un numero in forte crescita rispetto ai 18 milioni dell’anno precedente.

Microsoft, scrive The Verge, ha investito molto nel progetto Xbox Cloud Gaming. Il servizio è disponibile sia su Android che su iOS, oltre che su PC e console Xbox. Proprio l’integrazione all’interno delle console Xbox consente di giocare ai titoli next gen utilizzando le ormai ‘vecchie’ Xbox One. Il servizio sfrutta un ricco arsenale di console Xbox Series X connesse all’infrastruttura in Cloud di Microft.

Un domani – promette Microsoft – sarà possibile fruire dell’ecosistema Xbox da qualsiasi dispositivo connesso ad internet, incluse le TV Smart. Sarà possibile giocare ai titoli Xbox Cloud Gaming semplicemente da un’app, senza bisogno di hardware aggiuntivo. Controller a parte, ovviamente.