The Flash: il filmato inedito rivela la Batcaverna del Batman di Michael Keaton

Il CinemaCon di Las Vegas è servito alla Warner Bros. per rivelare alcuni dettagli sui suoi prossimi progetti, e tra questi c’è stato anche un filmato inedito su The Flash, il lungometraggio DC Comics con Ezra Miller protagonista. Al centro dello sneak peek di The Flash c’è stato il Batman di Michael Keaton assieme alla Batcaverna.

(ATTENZIONE SPOILER SU THE FLASH)

Nel filmato sono stati mostrati Flash e Batman insieme nella Batcaverna, con il personaggi di Michael Keaton inquadrato in un ambiente in cui sono stati rivelati diversi costumi del cavaliere oscuro. Inoltre è stato fatto notare come il character sarà ringiovanito nel film, ed avrà dalla sua anche una bat-moto. Tra gli altri personaggi comparsi nel filmato ci sono anche Michael Shannon come Zod, e la Supergirl di Sasha Callie.

L’uscita al cinema di The Flash è stata posticipata: il lungometraggio sarà disponibile nelle sale cinematografiche il 23 giugno 2023.

Il cast di The Flash vedrà presenti, oltre a Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton, anche Sasha Calle come Supergirl, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.

La regia di The Flash è affidata a Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey). Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori, con Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins che fanno da produttori esecutivi.