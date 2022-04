Super Grazie disponibili su YouTube, ecco il nuovo metodo di donazione

YouTube ha ufficialmente confermato il supporto ufficiale per tutti gli utenti ai Super Grazie, un nuovo metodo di donazione per la piattaforma di streaming video.

Fra gli aggiornamenti di YouTube arrivati di recente ci sono stati anche i Super Grazie, rilasciati dal colosso come nuova funzionalità in beta, che ha permesso a moltissimi creatori di contenuti di ottenere denaro semplicemente grazie al supporto dei propri fan, o almeno di coloro che desideravano dedicate uno speciale grazie ai contenuti di contenuti che apprezzano, e che hanno di conseguenza ricevuto delle comode donazioni semplicemente sfruttando questo sistema.

Di sicuro nulla di rivoluzionario, ma comunque un metodo utile di guadagno, che ora è stata portata in un totale di ben 68 paesi diversi dopo le fasi di testing iniziali, a cui il tutto è stato sottoposto accuratamente prima del rilascio completo ora arrivato. Dopo oltre un anno di testing quindi, gli utenti hanno modo di donare una cifra a scelta che va a partire dai 2$ a un totale di ben 50$, mostrano quindi anche a più riprese il supporto per un canale.

La compagnia ha avuto modo di confermare che il tutto risulta disponibile in via ufficiale per tutti i creatori di contenuti che fanno parte del programma di partner. Il tutto risulta particolarmente simile alle Super Chat e ai Super Sticker che si sono visti fino a oggi per quel che concerne le live sulla piattaforma di streaming, anche se però questa volta il tutto può essere effettuato in qualunque momento per i canali che hanno abilitato il tutto, senza che sia necessario dover attendere una diretta da parte dei creatori.

Di sicuro una novità particolarmente attesa da parte dei creatori, con i fan che invece avranno ora modo di mostrare il proprio supporto con un metodo aggiuntivo particolarmente interessante, e con la possibilità di mostrare il proprio supporto in qualunque momento direttamente dalla piattaforma.