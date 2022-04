Elon Musk acquista Twitter: parte l’esodo degli utenti di sinistra

Non tutti hanno preso bene la notizia dell’imminente acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Anzi. Moltissimi utenti, soprattutto di sinistra, hanno deciso di abbandonare il social in polemica contro il cambio di proprietà.

Il motivo? Elon Musk ha promesso di riportare la libertà di parola al centro dei valori di Twitter, e a quanto pare l’idea non ha fatto impazzire la parte progressista del social network.

Non ci sono stime ufficiali di Twitter, ma secondo Insider è abbastanza palese che ci sia stata una qualche forma di esodo. Basta vedere il numero di follower di alcune icone della sinistra statunitense.

Ad esempio Alexandria Ocasio-Cortez, deputata di estrema sinistra, ha perso 37.000 follower in un paio di giorni. L’ex presidente Barack Obama ne ha persi oltre 300.000. Sorte simile per Katy Perry, che da lunedì scorso ha perso oltre 200mila follower. L’attuale presidente in carica, Joe Biden, martedì segnava una perdita netta di 5.610 follower. Piuttosto inusuale contando che il suo account, in media, cresce di 15.551 follower al giorno.

Twitter per il momento nega che si possa parlare di una fuga di massa degli utenti. Il social ha liquidato la questione ricordando che è normale che ci possano essere delle importanti fluttuazioni nei numeri di follower degli account più seguiti. Banalmente perché il social ogni giorni cancella un gran numero di bot e account creati per lo spam.

Se gli account di sinistra piangono, quelli delle personalità di destra hanno di che sorridere. Sempre secondi Business Insider, molti account di politici e media di destra hanno ricevuto un improvviso afflusso di nuovi fan.

Il deputato repubblicano Matt Gaetz in poche ore si è trovato con quasi 25.000 follower in più, nonostante il suo account in media cresca di 1.165 follower al giorno. Bene anche Ron DeSantis, governatore della Florida: ben 141.566 follower in appena 24 ore. Certo, va detto che DeSantis sta vivendo un momento di grande popolarità, grazie allo spazio ottenuto sui media. Guadagna terreno – con 13.568 follower in più – anche One America News Network, canale via cavo che fa concorrenza, da estrema destra, a Fox News.