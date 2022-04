Venom 3 e Ghostbusters Legacy 2 annunciati ufficialmente da Sony Pictures

Il futuro di Sony Pictures è decisamente ricco, a giudicare da quanto appena presentato al proprio panel all’evento CinemaCon, dove ha mostrato un reel di montaggio in erano presenti, in forma di teaser, anche Venom 3 e Ghostbusters Legacy 2.

Niente più che l’annuncio dell’entrata in produzione, sia chiaro: non solo nessun dettaglio su trama e personaggi, ma neanche finestre d’uscita e titoli ufficiali, che rimangono per ora assolutamente provvisori.

All’interno della presentazione anche qualche frame tratto dai prossimi The Equalizer 3, Kraven the Hunter, I Wanna Dance With Somebody (il biopic di Whitney Houston) e A Man Called Otto, nuovo film con Tom Hanks.

