Toyota GR86 da record: in UK registra il tutto esaurito in 90 minuti

La Toyota GR86 è già un successo: in Regno Unito ha registrato il soldout in meno di 90 minuti. E ora parte la lista d'attesa per il 2023.

Il lancio della Toyota GR86 non poteva andare meglio. Nel Regno Unito, la sportiva entry-level di Toyota ha registrato il tutto esaurito in appena 90 minuti. Tutte le unità della vettura che verranno consegnate nel corso del 2022 sono state prenotate in meno di due ore.

Un successo strepitoso, che testimonia il successo dell’erede della Toyota GT86. Stessa formula vincente, ma con un design aggiornato, in linea con il nuovo linguaggio di design della casa automobilistica giapponese (a partire dai gruppi ottici a sviluppo orizzontale) e più tecnologia a bordo (ADAS inclusi).

Tanta potenza ad un costo contenuto: la GR86 monta un motore boxer 2,4 litri da 234 Cv e 250 Nm. Abbastanza per essere una formidabile vettura in grado di offrire tanto divertimento alla guida, ma non così potente da rientrare nel temuto rande del superbollo. La sportiva scatta da 0 a 100Km/h in 6,3 secondi, con la possibilità di raggiungere una velocità massima di 226 Km/h. Tutto questo per meno (!) di 30mila sterline.

Ma vi fermiamo subito: in Italia i preordini non sono stati ancora aperti e purtroppo non conosciamo ancora il prezzo per il nostro mercato. Probabilmente si posizionerà nel range dei 30-36mila euro.

Focus sugli amanti della guida sportiva, tant’è che di serie la Toyota GR86 (a differenza della ‘sorella maggiore’, la Supra) viene offerta con il cambio manuale. Per i fan del cambio automatico, nessuna paura: è possibile chiederlo come optional. Non sono previste versioni ibride o completamente elettriche.