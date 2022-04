The Black Phone: il nuovo trailer del film horror con Ethan Hawke

Universal Pictures ha diffuso il nuovo trailer di The Black Phone, il lungometraggio horror che vede Ethan Hawke nei panni dell’inquietante personaggio protagonista. Il film farà il suo esordio nelle sale cinematografiche il 24 giugno.

Ecco il nuovo trailer di The Black Phone.

Ethan Hawke ha definito questo come il ruolo più terrorizzante della sua carriera. Questa la sinossi ufficiale del film:

Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato dove le urla servono a poco. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. E sono decisi a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a Finney.

La sceneggiatura del film è di Derrickson e di C. Robert Cargill, basato sulla premiata storia breve di Joe Hill dal suo bestseller del New York Times “20th Century Ghosts”. Il film è prodotto da Derrickson e Cargill’s Crooked Highway e presentato da Universal e Blumhouse. Jason Blum, Scott Derrickson e C. Robert Cargill sono i produttori del film, mentre i produttori esecutivi sono Ryan Turek e Christopher H. Warner.

Potrebbe interessarti anche questa news: