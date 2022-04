Spider-Man: Across the Spider-Verse, descrizione del nuovo footage, il terzo film cambia nome

Sony Pictures Animation ha presentato un assaggio di Spider-Man: Across the Spider-Verse e il titolo del terzo film della saga: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Giusto pochi giorni fa è arrivata la notizia del rinvio della data d’uscita nelle sale dei due film sequel di Spider-Man – Un nuovo universo: al CinemaCon Sony Pictures ha mostrato agli addetti ai lavori qualche sequenza dell’atteso primo seguito, Spider-Man: Across the Spider-Verse, svelando anche che il terzo film della saga non si intitolerà più Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II ma un più distinguibile Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Il footage presentato era ancora preliminare, con grafica assolutamente da rifinire, ma mostrava già gli elementi cardine dell’animazione e dello stile che tanto ha stupito all’epoca del primo film.

Questo nuovo film, chiaramente, manterrà il concetto di Multiverso e dell’incontro tra Spidey diversi: diversi come possono esserlo Peter Parker, Miles Morales e Miguel O’Hara, chiariamo, ma data la mole di personaggi presenti non ci stupiremmo di vedere sul serio le “Varianti” in stile Marvel Cinematic Universe… se non proprio loro, chissà. Difatti, mentre nel primo film gli “altri” Spidey arrivavano nel mondo di Miles, qui Miles e gli altri viaggeranno attraverso ben sei Terre alternative, presentando ben 240 personaggi in tutto, che anche considerandone molti come probabili e semplici camei, sono comunque tantissimi.

Le due scene presentate vedevano una l’incontro tra Spider-Gwen, Spider-Man 2099 e Spider-Woman (Jessica Drew) e il loro scontro con L’Avvoltoio, mentre la seconda una scena dal contesto scolastico, con Miles in ritardo a scuola per una consulenza sul suo futuro accademico: scena che coinvolge una consulente e i suoi genitori.

Nel cast vocale abbiamo nuovamente Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales, Hailee Steinfeld come Gwen Stacy, Oscar Isaac nei panni di Miguel O’Hara e Issa Rae in quelli di Jessica Drew. Il consulente scolastico ha la voce di Rachel Dratch, mentre i genitori di Miles saranno Luna Lauren Velez e Brian Tyree Henry.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è previsto per il 2 giugno dell’anno prossimo, mentre Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II arriverà nei cinema il 29 marzo del 2024.

