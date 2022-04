PlayStation 5: finalmente il VRR sta arrivando

Un aggiornamento di PlayStation 5 porterà il VRR nella console nel giro di solamente qualche giorno, come confermato in via ufficiale da parte di Sony.

Finalmente un nuovo aggiornamento di PlayStation 5 sta arrivando, con questo che aggiungerà finalmente il VRR o Variable Refresh Rate di cui si parla ormai dallo scorso anno, e che non è stato reso disponibile sin da subito per la console, con la promessa di un update futuro da parte di Sony in arrivo. Questo si è di sicuro fatto aspettare, ma le notizie sono positive, dato che diversi giochi hanno già iniziato a supportarlo, ovvero le ultime produzioni di Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart).

Il tutto arriverà in ogni caso per le console con il nuovo aggiornamento, che dovrebbe venire reso disponibile nel giro di qualche tempo, dopo che la novità era già stata resa disponibile su Xbox Series X/S dal lancio. Parliamo nello specifico di un miglioramento delle immagini attraverso la tecnologia che tende a migliorare la grafica rimuovendo eventuali artefatti e screen tearing, controllando dinamicamente il refresh rate dei TV e l’output di PS5 per sincronizzarli, renderizzando più velocemente le scene e riducendo l’input lag.

Il tutto verrà automaticamente abilitato per i titoli supportati, visto che le performance non vengono intaccate dalla feature in questione, anche se risulterà sempre necessario utilizzare una porta HDMI 2.1, un cavo compatibile e un TV o monitor che supporti il VRR. Fra i giochi che si aggiorneranno sono ad esempio presenti anche Astro’s Playroom, Resident Evil Village, Call of Duty: Vanguard, DIRT 5 e Destiny 2.

Di sicuro i giocatori in tutto il mondo, soprattutto chi lamentava ormai da tempo l’assenza della novità in questione, avrà modo di notare la differenza rispetto a prima, anche se il tutto risulterà effettivamente attivo solamente per i giochi che supporteranno l’aggiornamento in questione, che di sicuro aumenteranno con il tempo.