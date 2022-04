OnePlus Ace è disponibile in Cina, il lancio globale si avvicina?

OnePlus Ace è ufficialmente arrivato in Cina dopo l'annuncio, e pare si avvicini sempre di più il lancio globale, sperando in futuro nel debutto anche in Italia.

OnePlus Ace è stato ufficialmente reso disponibile nel mercato cinese, con il lancio globale che dovrebbe avvenire attraverso il OnePlus 10R prima in India, in attesa di scoprire se il device in questione avrà in futuro modo di giungere anche nel nostro paese.

Il device è stato reso disponibile al prezzo di meno di 400 dollari al cambio attuale, con varie configurazioni presenti che portano la cifra fino a circa 535$, con l’aumentare di RAM e memoria di archiviazione fino a 12 GB nel primo caso 512 GB nel secondo.

Parliamo del telefono da 6,7 pollici con schermo OLED che offre risoluzione Full HD+, 120 Hz di refresh rate, 360 Hz di touch sampling rate e 720 Hz di gaming touch sampling rate, con supporto all’HDR 10+ e luminosità di 1000 nits.

È presente all’interno il SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX con RAM LPDDR5 e memoria di archiviazione UFS 3.1 per la massima fluidità. Sul retro è presente una fotocamera Sony IMX 766 da 50 MP con un sensore da 8 MP ultrawide e 2 MP macro, mentre sono presente 16 MP per il retro. Non sappiamo ovviamente se in caso di debutto anche in Italia le specifiche avranno in ogni caso modo di cambiare, ma per il momento non resta che seguire lo sviluppo del device in questione.