Meta Store, nasce il primo negozio fisico di Facebook: tra visori VR e occhiali smart

Meta ha aperto il suo primo negozio fisico, sulla falsa riga degli Apple Store. Si trova a Burlingame, in California. Meta non è solo la parent company di Facebook e Instagram e da diverso tempo produce e vende anche diversi hardware — e ne ha altrettanti in cantiere, pronti per essere presentati al pubblico nel corso dei prossimi mesi.

Lo fa con la divisione Reality Labs, quella incarica di realizzare prodotti per la realtà virtuale e aumentata, anche usando il brand Oculus, acquistato nel 2014 per 2 miliardi di dollari. Più recentemente Meta ha anche presentato un paio di occhiali ‘smart’ in collaborazione con Ray-Ban, e da tempo vende anche i dispositivi della linea Portal, ossia degli smart hub per effettuare videochiamate e non solo.

Il miglior modo per comprendere la realtà virtuale è provarla. Nel nuovo Meta Store, chiunque potrà provare una demo delle app più popolari per il Quest 2, proiettando su un grande schermo la sua esperienza, in modo che anche gli amici la possano vedere. Puoi provare anche altri prodotti, come i nostri Ray-Ban Stories e i Potal, ottenendo in questo modo un assaggio di quello che stiamo costruendo per il futuro metaverso

si legge in un post pubblciato da Mark Zuckerberg.

Il primo Meta Store non è gigantesco, soprattutto se lo si compara con altri negozi simili. Misura circa 140 metri quadrati. Il sito ufficiale dell’azienda, Meta.com, ora ha anche una nuova sezione dedicata allo shopping, dove verosimilmente in futuro verranno venduti tutti i prodotti dell’azienda. Il negozio di Meta aprirà le porte al pubblico il prossimo 9 maggio.