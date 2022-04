Jack Dorsey dà la sua benedizione ad Elon Musk: “Con lui Twitter in buone mani, è l’unico di cui mi fido”

Jack Dorsey, il fondatore ed ex amministratore delegato di Twitter, ha dato la sua benedizione all’acquisizione del social da parte di Elon Musk.

Nella notte tra lunedì e martedì 26 aprile, il CdA di Twitter ha approvato definitivamente la proposta di acquisizione presentata da Elon Musk. Il fondatore di Tesla e SpaceX acquisterà la società pagandola circa 44 miliardi di dollari, ossia 54,20 dollari per azione. Twitter verrà quindi ritirata da Wall Street e non sarà più un’azienda quotata in borsa.

«È la strada giusta», ha annunciato Dorsey, dimostrando di essere fiducioso del futuro di Twitter e, in generale, dell’operazione portata avanti da Musk. Non era scontato, a maggior ragione considerate alcune ricostruzioni che parlavano di un clima estremamente inquieto all’interno del quartier generale di Twitter, con molti dipendenti e dirigenti preoccupati per l’ipotesi di un possibile (e ora concreto) acquisto da parte di Elon Musk.

Jack Dorsey ha co-fondato Twitter nel 2006 e la sua storia all’interno della società è piuttosto complicata. Dorsey non è sempre stato l’amministratore delegato dell’azienda che ha fondato: nel 2008 era stato costretto a dimettersi dal CdA dell’azienda, salvo tornare solamente molti anni dopo, nel 2015, dopo le dimissioni di Dick Costolo. Dorsey è rimasto alla guida di Twitter fino al 2021, per poi lasciare l’incarico a Parag Agrawal, ingegnere a lungo a capo della divisione software del social.

Oggi Dorsey è il CEO di Block (ex Square), una piattaforma di servizi finanziari e pagamenti digitali, anche con le criptovalute, che ha fondato nel 2009.

Sia Elon Musk che Jack Dorsey sono a favore della diffusione delle criptovalute. Recentemente i due sono stati protagonisti di un simposio dedicato alla diffusione dei Bitcoin. Lo stesso Musk ha più volte dato il suo endorsement ai Dogecoin, una meme-coin, e Tesla è stata una delle prime aziende mainstream ad investire parte della sua liquidità nei Bitcoin.

«Elon è l’unica persona di cui mi fido, e mi fido anche della sua missione per accentuare la luce della consapevolezza», ha detto, aggiungendo che, «di principio», non ritiene che una sola persona debba possedere o gestire Twitter.

In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness.

— jack⚡️ (@jack) April 26, 2022