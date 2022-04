Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il final poster del film

Il final poster di Doctor Strange nel Multiverso della Follia mostra tanta psichedelia e stregoneria infernale per il film in uscita il 4 maggio.

In vista dell’uscita imminente di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato diffuso il final poster del lungometraggio Marvel che vedrà il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni dello stregone protagonista del film.

Ecco il final poster di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Anche in questo poster c’è molta psichedelia, ed un che d’infernale che fa comprendere come la mano del regista Sam Raimi è stata importante per dare al lungometraggio un certo tipo d’impronta horror. Ricordiamo che il poster italiano ufficiale del film mostra una variante particolare.

Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda “Scarlet Witch” Maximoff), Benedict Wong (Wong) e Xochitl Gomez (America Chavez) sono i quattro personaggi principali della pellicola, che vedrà nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams… più numerose sorprese, a quanto pare.

Questa la sinossi ufficiale del lungometraggio:

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.